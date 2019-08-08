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Новости

11:02

Артемий Лебедев опроверг свое заявление об эмиграции из РФ

фото ЗакС политика Артемий Лебедев опроверг свое заявление об эмиграции из РФ

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев на просторах своего Telegram-канала признался, что его заявление об эмиграции из России должно было произвести эпатажное впечатление лишь на школьников, тогда как взрослые люди, по его мнению, послание точно не должны были принять за чистую монету.

"Залил лютейшую [чушь] на YouTube. Там стопроцентная бессмысленная либеральная [болтовня] для школьников, но про это написали даже РИА Новости", - посетовал Лебедев.

Видеоролик-обращение блогер опубликовал в своем YouTube-канале 6 августа. В частности, в нём он утверждает, что "правящая клика ворует наше будущее", в связи с чем он и принял волевое решение эмигрировать, уверив подписчиков, что на момент записи находится "в шаге от Атлантического океана".

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11:48    
Интеллигентнейший господин ! В двух строчках всего два плохих слова.

11:27    
Всё курит всякую ..., вот и заливает всякую ... .

11:19    
Лучше бы эта гнида свалила за бугор!

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