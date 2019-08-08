Амосова опечалил отказ ЦИК регистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму

Кандидат в градоначальники Северной столицы Михаил Амосов, идущий на выборы от "Гражданской платформы", был крайне удручен финальным отказом Центризбиркома регистрировать "забракованных" кандидатов в Мосгордуму. Политик уверен, что данное решение ЦИК - абсурдно.

"Отказали всем. В том числе тем, с кем я хорошо знаком. В сердце моём печаль. Ведь отказы получили и Митрохин, и Бабушкин, и Гудков. Отказали со ссылкой на то, что доблестное МВД не подтверждает правильность адресов подписантов, или на то, что подписи, «по мнению графологов», поставлены одной рукой", - сетует Амосов.

Рассуждая о причинах отказа столичным кандидатам, политик вспомнил, как ему и другим кандидатам от партии "Яблоко" не удавалось пройти в петербургское Заксобрание по схожей причине: подписи некоторых избирателей внезапно оказались недействительными.

"В основе этого абсурда лежит простой принцип – органы не ошибаются. В каком-то смысле так и есть – они ведь знали, чьи подписи проверяют. Поэтому, как мы понимаем, могли быть небеспристрастны – либо в силу своих политических взглядов (что вряд ли), либо в силу взглядов начальства (что, скорее всего)", - подытожил Амосов, призвав всех граждан прийти на грядущие в сентябре выборы для того, чтобы "завалить кандидатов от "ЕдРа".

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