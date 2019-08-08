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Муниципал

16:27

ЦИК пообещала зарегистрировать Войтановского кандидатом в мундепы МО «Смольнинское»

фото ЗакС политика ЦИК пообещала зарегистрировать Войтановского кандидатом в мундепы МО «Смольнинское»

Представители Центральной избирательной комиссии России на заседании рабочей группы 8 августа заявили, что бывшего депутата петербургского ЗакСа Вадима Войтановского допустят до выборов в МО «Смольнинское», сообщил ЗАКС.Ру Войтановский.

Ранее ИКМО «Смольнинское» отказалась регистрировать его кандидатом, сославшись на недостоверность сведений о некоторых жителях округа, подписавшихся в его поддержку.  Горизбирком поддержал решение муниципальной избирательной комиссии. Войтановский уверяет, что лично знает всех подписавшихся и даже приводил этих людей в ГИК. В ЦИК, по его словам, с его доводами согласились.

- Они сказали, что решением ЦИК завтра, в пятницу, сами зарегистрируют Войтановского, - сообщил кандидат. – Рабочая группа ЦИК сама запросила в ГУМВД паспортные данные товарищей, которые якобы тут не проживают, получили ответ, что все законно, правильно и достоверно и ткнули им в ГИК.

Бывший депутат ЗакСа также предположил, что ИКМО попробует создать другие препятствия во время его кампании:

- Они аж подпрыгнули – такие недовольные были. У них был шок. Конечно, могут чинить и другие препоны, потому что цель у них – не зарегистрировать меня.

Самовыдвиженец Войтановский также отметил, что добиться регистрации ему помогли юристы Партии социальной защиты, в которой он не состоит.

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