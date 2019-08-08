В Калининграде "навальнистам" согласовали проведение массового пикета 10 августа

Руководство Калининграда согласовало местному штабу Алексея Навального проведение 10 августа пикета в поддержку честных выборов в Мосгордуму, поделился с "Интерфаксом" координатор организации Игорь Петров.

"Мы подавали в мэрию Калининграда сразу три заявки на проведение 10 августа массовых пикетов в различных местах города. Согласование получено на проведение пикета на площади у Дома искусств. Мы заявляли численность акции около 100 человек", - уточнил Петров.

Мероприятие состоится "в рамках всероссийской акции солидарности с москвичами, которые сейчас добиваются допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму".

Между тем, администрация Центрального района отказалась согласовывать аналогичную акцию петербургскому штабу Навального.