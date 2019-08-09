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Муниципал

12:13

Суд снял с выборов кандидата в мундепы МО “Смольнинское”

фото ЗакС политика Суд снял с выборов кандидата в мундепы МО “Смольнинское”

Смольнинский районный суд Петербурга отменил регистрацию независимого кандидата в муниципальные депутаты МО “Смольнинское” Евгения Казакова, которого поддержал штаб Навального. Иск против избиркома подал соперник Казакова - замдиректора муниципального учреждения «Зеленый слон» Виталий Гапон. Истца на заседании не было, а представитель ИКМО признал претензию. 

ИКМО “Смольнинское” отказала в регистрации Казакову, посчитав некоторые подписи в подписных листах недействительными. Кандидат оспорил отказ в ГИК, и муниципальная избирательная комиссия зарегистрировала Казакова. Позднее в районный суд поступил иск от Виталия Гапона, который требовал, чтобы избирком отменил регистрацию. 

Бывший координатор штаба Навального Денис Михайлов рассказал ЗАКС.Ру, что во время заседания в суде 8 августа ответчик заявил, что избиркому было проще “подать иск на кандидата, а не оспаривать решение Горизбиркома”. 

- ИКМО сразу признала иск. Избирком не скрывал того факта, что это они вообще иск написали, - рассказал Михайлов.  

Напомним, ранее ИКМО “Смольнинское” отказала в регистрации другим независимым кандидатам, которых поддержал штаб Навального. В их числе оказались экс-координатор штаба Денис Михайлов, активисты Илья Гантварг и Дарья Старцева. 

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13:38    
А что такое ГИК? Это Городская ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ Комиссия, или кучка ничего не значащего дерьма? И на неё можно наплевать и отвернуться, зажав нос?

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