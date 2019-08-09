Ройзман: ФБК - самая мощная народная организация в стране

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман, комментируя уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией и начавшиеся следственные действия, отметил, что в данном случае власть выбрала себе очень сильного соперника, который может оказаться ей "не по зубам". Аргументируя свою позицию, он сослался на поговорку "вода дырочку найдет".

"Те, кто против них сейчас работают в полную силу, имеют менталитет комсомольцев 70-х годов. А вот эти молодые, которые им противостоят, они в другой эпохе совершенно. Поэтому они сумеют сориентироваться и найти какой-то формат", - дал он свой прогноз развития конфликта в эфире "Эха Москвы".

По его словам, не следует думать, что "навальнисты" - это движение, популярное только среди неких хипстеров внутри Садового кольца. Глава "Города без наркотиков" уверен в том, что антикоррупционная деятельность фонда имеет огромный общефедеральный успех, иначе расследование про премьер-министра Дмитрия Медведева не посмотрели бы десятки миллионов раз.

"ФБК на сегодняшний день – самая мощная народная организация в России. Мало того, это очень эффективная организация. И об ее эффективности говорит уже то, что с ними борются всеми возможными способами", - заметил Ройзман.

По версии Следственного комитета, в 2016-2018 годах представители возглавляемой Алексеем Навальным организации "отмыли" денег на сумму 1 млрд рублей.