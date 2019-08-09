Фигурант дела о беспорядках в Москве упрекнул Навального и компанию

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля Сергей Фомин, накануне, 8 августа, сдавшийся правоохранителям, записал видеообращение, в котором высказал претензии в адрес незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и лично политика Алексея Навального. По мнению Фомина, со стороны политиков было не очень порядочно звать людей на улицу, не предупредив об опасности и никак не проинструктировав тех из них, кто, возможно, ничего не знал про "болотное дело" 2012 года и возможность его повторения.

"Уже больше десяти человек арестовано и подвергаются уголовному преследованию за выход на эту акцию, хотя вы сами уголовному преследованию не подвергаетесь. Считаю, что сейчас вашей главной задачей, даже важнее, чем выборы, будет вызволить этих людей, несправедливо обвиненных", - заявил он.

Обратившись также ко всему российскому народу, Фомин сказал, что дело, в котором уже 12 фигурантов, полностью сфабриковано. Напомним, что на двух несанкционированных акциях за допуск независимых кандидатов до выборов - 27 июля и 3 августа - задержали в общей сложности более 2300 человек. Организаторы этих демонстраций, лидеры протеста в основной своей массе сидят по спецприемникам.