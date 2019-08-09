Дача Ахматовой окончательно перешла в собственность Петербурга

Ожидавшаяся ранее передача в собственность города дачи поэтессы Анны Ахматовой в Комарово состоялась, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета имущественных отношений Валерия Калугина.

"Мы перевели их к себе в собственность и предоставляем Союзу писателей Санкт-Петербурга", - подтвердил чиновник.

Сообщается, что процедурой занимались руководимое им подразделение городского правительства на пару с Росимуществом. Помимо ахматовской "будки", как ее дачу иногда называют, в ведение Смольного от федерального подчинения "ушли" еще несколько писательских дач. Позиция городских чиновников проста: под их контролем историческим постройкам будет безопаснее.

В Комарово Ахматова, 130 годовщину со дня которой отметили в этом году, жила с 1955 года и до самого конца своих дней.

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