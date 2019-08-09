В Петербурге на акцию против изменения климата пришли 50 активистов и сотни силовиков

Не менее 40 машин Росгвардии и полиции насчитал корреспондент ЗАКС.Ру на площади Ленина и ближайших улицах. Здесь с 19:00 проходит митинг против изменения климата.

В акции, организованной климатическими активистами, участвует около 50 человек. Всех их заставили пройти через металлодетекторы. На входе пришедших снимали на камеры люди в гражданском. По периметру площади стоят полицейские в касках.

На площади и на ближайших улицах помимо машин силовиков припаркована уборочная техника и пустые пассажирские автобусы.

Мероприятия на тему климатического кризиса проходят в этот день в рамках международной кампании "Пятницы ради будущего" (Fridays for future).

Сергей Еремеев

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