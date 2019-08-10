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Новости

11:55

ВЦИОМ решил публиковать рейтинг доверия Путину не еженедельно, а раз в месяц

фото ЗакС политика ВЦИОМ решил публиковать рейтинг доверия Путину не еженедельно, а раз в месяц

Всероссийский центр изучения общественного мнения перестанет еженедельно публиковать данные на основе открытого вопроса о рейтинге доверия президенту Владимиру Путину, а будет это делать лишь раз в месяц, информирует РБК. С чем это связано - ВЦИОМ решил не уточнять.

Открытый вопрос предполагает, что участники исследования выбирают ответы без подсказок, а интуитивно.

Вместе с тем рейтинг с закрытым вопросом (то есть - с возможностью выбора варианта) о доверии российским политикам центр продолжит размещать на своем сайте по-прежнему раз в неделю.

Последний раз были опубликованы 28 июля, тогда в "открытом" исследовании Путина упомянули 30,4% респондентов. Ниже отметки в 40% его рейтинг находится с июня 2018 года. 

В мае был зафиксирован рекордно низкий показатель доверия главе государства - 31,7%. Через некоторое время социологи отчитались о "сенсационном" колебании рейтинга: выяснилось, что Путину доверяют не 30% россиян, а 72,3%.

Также 12 июля ВЦИОМ сообщал о рекордном падении популярности единороссов: их рейтинг упал ниже уровня 2006 года, составив 32,2 процента.

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15:12    
Да все, можно закрываться. раз в десять лет публиковать.

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