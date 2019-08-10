Число задержанных в Петербурге превысило 50 человек

Количество отправленных в автозаки участников акции за честные выборы и просто прохожих на Невском проспекте уже превысило 50 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Полиция окружает собравшихся у станции "Гостиный двор". Многие оказавшиеся в автозаках и оцеплении не имеют отношения к активистам и просто прогуливались в центре Петербурга. Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, силовики задерживают всех, кто хоть немного проявляет активность. При этом иметь при себе плакат с политическим лозунгом для задержания необязательно. Так, полиция пыталась задержать девушку, стоявшую с белым листом бумаги. Реализовать задуманное не удалось - девушка ушла.

Всего возле Гостиного двора собралось около 200 человек. Активистов с плакатами почти сразу задерживают. Некоторые присутствующие иронично поднимают над головой вместо баннеров скейтборды или паспорт гражданина РФ.

Ранее сообщалось о том, что в толпе распылили перцовый баллончик. Нарушителя отправили в автозак, однако, как пишут оказавшиеся с ним в машине задержанные, его вскоре отпустили.

У станции метро "Гостиный двор" 10 августа планировалась серия одиночных пикетов в знак солидарности с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. Формат одиночных пикетов не требует согласования с городскими властями, однако активистов сразу после начала мероприятия стали задерживать. Главу штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева задержали еще на выходе из дома, якобы за призывы к несанкционированному митингу.

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