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14:28

Глава штаба Навального в Петербурге задержан на выходе из дома. На Невском уже более 10 задержанных

фото ЗакС политика Глава штаба Навального в Петербурге задержан на выходе из дома. На Невском уже более 10 задержанных

Глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев 10 августа был задержан на выходе из собственного дома.

Как рассказал ЗАКС.Ру Шуршев, причиной задержания стало сообщение в полицию о том, что у него на странице "ВКонтакте" якобы имеются призывы к участию в несанкционированной акции. По словам, активиста и кандидата в муниципальные депутаты, правоохранители не уточнили о каких призывах и к какой акции идет речь, но он уверен, что в его соцсети ничего подобного нет. 

Александра Шуршева везут в 76 отдел полиции. Политик в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что задержаниями силовики пытаются запугать активных петербуржцев. 

Тем временем на акции у Гостиного двора, где сторонники Алексея Навального планировали в разрешенном законом формате провести серию одиночных пикетов, продолжаются жесткие задержания. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в месте проведения мероприятия собралось около 200 человек и сотня силовиков. Задержаны более 10 человек. Полиция затаскивает людей в автозаки без объяснения причин. Под руку правоохранителям попадают и просто стоящие в стороне петербуржцы, не выражающие явного намерения присоединиться к акции солидарности с не допущенными на московские выборы кандидатами.

Сегодня, 10 августа, в Москве проходит санкционированный митинг за честные выборы на проспекте Сахарова.  В помещении своего предвыборного штаба была задержана незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. В штаб-квартиру, где находится резервная студия канала "Навальный LIVE" вломились представители силовых структур.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:17    
Хватит кормить силовиков! Всех на дальневосточный гектар зарабатывать на жизнь честным трудом.
Мы не за тем платим налоги, чтобы полицейские беспричинно хватали и избивали мирных граждан. Соблюдайте законы, тогда не будет недовольных и несогласных.
За Беглова не голосую и Вам не советую. Он ещё не губернатор, а беспредел по всем направлениям!

16:12    
Выборы - просто блеск! Избиратели в масках, комиссии в мантиях.

15:35    
Поддерживаю! Мало им 1917-го года, хотят все это еще раз повторить.. Пинками их гнать обратно, за черту оседлости

15:03    
Всех прозападных мразей в мешок и в Сибирь на ударные стройки капитализма!

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