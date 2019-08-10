Глава штаба Навального в Петербурге задержан на выходе из дома. На Невском уже более 10 задержанных

Глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев 10 августа был задержан на выходе из собственного дома.

Как рассказал ЗАКС.Ру Шуршев, причиной задержания стало сообщение в полицию о том, что у него на странице "ВКонтакте" якобы имеются призывы к участию в несанкционированной акции. По словам, активиста и кандидата в муниципальные депутаты, правоохранители не уточнили о каких призывах и к какой акции идет речь, но он уверен, что в его соцсети ничего подобного нет.

Александра Шуршева везут в 76 отдел полиции. Политик в беседе с ЗАКС.Ру предположил, что задержаниями силовики пытаются запугать активных петербуржцев.

Тем временем на акции у Гостиного двора, где сторонники Алексея Навального планировали в разрешенном законом формате провести серию одиночных пикетов, продолжаются жесткие задержания. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в месте проведения мероприятия собралось около 200 человек и сотня силовиков. Задержаны более 10 человек. Полиция затаскивает людей в автозаки без объяснения причин. Под руку правоохранителям попадают и просто стоящие в стороне петербуржцы, не выражающие явного намерения присоединиться к акции солидарности с не допущенными на московские выборы кандидатами.

Сегодня, 10 августа, в Москве проходит санкционированный митинг за честные выборы на проспекте Сахарова. В помещении своего предвыборного штаба была задержана незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. В штаб-квартиру, где находится резервная студия канала "Навальный LIVE" вломились представители силовых структур.

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