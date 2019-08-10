Кандидату в мундепы Чупрунову вменяют нарушение при агитации после пикета на Невском

Зарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты МО "Черная речка" Павла Чупрунова обвиняют в нарушениях по ст. 5.12 КоАП (Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах) и по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение требованиям сотрудника полиции). Об этом сообщил сам задержанный кандидат в Twitter.

Чупрунов был первым задержанным на сегодняшнем пикете за честные выборы у Гостиного двора в Петербурге. Всего же в автозаки отправили в ходе акции более 50 человек. Павла Чупрунова доставили в 19-й отдел полиции. Он жаловался на грубое обращение с ним со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В МО "Черная речка" Чупрунова выдвинула партия "Справедливая Россия".

Сегодня, 10 августа, были задержаны также кандидаты в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Александр Шуршев и Анастасия Осипова и Анастасия Кузеванова, претендующая на место в совете МО "Сенной".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.