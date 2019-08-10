Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:31

Кандидату в мундепы Чупрунову вменяют нарушение при агитации после пикета на Невском

фото ЗакС политика Кандидату в мундепы Чупрунову вменяют нарушение при агитации после пикета на Невском

Зарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты МО "Черная речка" Павла Чупрунова обвиняют в нарушениях по ст. 5.12 КоАП (Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах) и по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение требованиям сотрудника полиции). Об этом сообщил сам задержанный кандидат в Twitter

Чупрунов был первым задержанным на сегодняшнем пикете за честные выборы у Гостиного двора в Петербурге. Всего же в автозаки отправили в ходе акции более 50 человек. Павла Чупрунова доставили в 19-й отдел полиции. Он жаловался на грубое обращение с ним со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

В МО "Черная речка" Чупрунова выдвинула партия "Справедливая Россия".

Сегодня, 10 августа, были задержаны также кандидаты в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Александр Шуршев и Анастасия Осипова и  Анастасия Кузеванова, претендующая на место в совете МО "Сенной".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:44 Плакаты, задержания, рок-н-ролл: в Петербурге прошли пикеты за честные выборы

21:36 ОВД-Инфо: На общероссийской акции солидарности за честные выборы задержано 273 человека

21:18 Число задержанных в Москве превысило 170 человек

18:45 В Москве протестующие пытаются укрыться от сотрудников ОМОН в храмах и отелях   11

18:25 За участие в акции за свободные выборы в Петербурге в автозаках оказались почти 80 человек   5

17:51 Люди в масках забрали Соболь из её штаба; сотрудников "Навальный LIVE" повезли в СК   6

17:36 В Москве перекрыты несколько улиц, ведущих к администрации президента; начались задержания демонстрантов   4

17:25 В России на акциях за честные выборы задержали более 70 человек; в Петербурге в автозак попала дама, читавшая Высоцкого   9

16:33 Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено   8

16:31 Кандидату в мундепы Чупрунову вменяют нарушение при агитации после пикета на Невском

16:25 Митинг в Москве: на сцене - "Кровосток", начальник штаба Жданова предложил собравшимся "погулять"   1

16:07 "Белый счетчик": На территорию митинга на Сахарова прошли свыше 47 тысяч человек   5

15:55 "Руки прочь!": Полиция начала оцеплять проспект Сахарова; митинг согласован до 16:00   1

15:52 Число задержанных в Петербурге превысило 50 человек   3

15:35 "Я устал от картин на наших улицах": Несмотря на помехи со звуком рэпер Face начал своё выступление   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru