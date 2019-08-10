Число задержанных в Москве превысило 170 человек

Количество задержанных в связи с акцией за честные выборы в Москве составило 178 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Всего в России 10 августа было задержано 275 человек.

Массовые задержания в столице начались после завершения согласованного митинга на проспекте Сахарова. По данным "Белого счетчика" на акцию пришло около 50 тысяч человек, МВД насчитало лишь 20 тысяч.

Часть участников мероприятия решила провести "мирную прогулку" по своему городу в сторону администрации президента. Полиция и Росгвардия перекрыла улицы возле АП и начала проводить задержания. Демонстранты пытались спрятаться в отелях и храмах.

Во время задержаний полиция применяла грубую силу к протестующим. "Медиазона" в частности сообщает, что силовики дважды уронили задержанного с инвалидностью. При этом, отмечает издание, полицейских предупредили об ограниченных возможностях гражданина, но они это проигнорировали.

В Петербурге попытка мирно провести серию одиночных пикетов также закончилась массовыми задержаниями. "ОВД-Инфо" сообщает, что число отправленных в автозаки участников акции и простых прохожих в северной столице составило 80 человек.