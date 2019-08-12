Искусственный интеллект будет играть роль в отчислении российских студентов

Руководитель исследовательского центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов в разговоре с РИА "Новости" известил, что с 2021 года в России начнут тестировать сервис, разработанный на базе искусственного интеллекта, который будет вычислять студентов с низкой академической успеваемостью.

Программа будет анализировать успеваемость учащихся, их активность на лекциях, участие в жизни вуза и поведение. Основываясь на этих данных, она будет давать рекомендации, которые должны помочь деканату или руководству университетов принимать решения об отчислении самых отстающих.

"Данный образовательный сервис позволит исключить человеческую предвзятость со стороны преподавателей. Его разработку и внедрение планируется обсудить в рамках образовательной конференции EDCrunch уже в октябре этого года. Выводы системы будут носить рекомендательный характер, окончательное решение останется за деканатом", - поделился Киясов.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева ответственным за развитие сферы искусственного интеллекта. Президент неоднократно заявлял о важности развития данной отрасли. Последний раз он сообщил, что тот, в чьих руках сконцентрирована данная "сила", способен стать "властелином мира".