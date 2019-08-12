На Золотаревского составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга

В отношении главы предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

До этого Золотаревскому вменяли нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления), однако в ОВД «Китай-город» при оформлении документов часть сменили на арестную, уточнил адвокат. «Как объяснили, он уже привлекался в Челябинске, решение вступило в силу, соответственно он повторник», - пояснил Червонный.

Золотаревского задержали после его выступления на согласованном митинге в Москве за честные выборы: он со сцены призвал собравшихся «мирно прогуляться» после акции. Перед этим МВД грозилось заводить уголовные дела в отношении тех, кто согласится на подобное.

Митинг на проспекте Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик», собрал около 50 тысяч человек, МВД сообщало о 20 тысячах. После этого граждане двинулись в сторону администрации президента, дорогу им перегородили правоохранители. Начались задержания, по данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали 256 человек.