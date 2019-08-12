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11:35

На Золотаревского составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга

фото ЗакС политика На Золотаревского составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга

В отношении главы предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

До этого Золотаревскому вменяли нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления), однако в ОВД «Китай-город» при оформлении документов часть сменили на арестную, уточнил адвокат. «Как объяснили, он уже привлекался в Челябинске, решение вступило в силу, соответственно он повторник», - пояснил Червонный.

Золотаревского задержали после его выступления на согласованном митинге в Москве за честные выборы: он со сцены призвал собравшихся «мирно прогуляться» после акции. Перед этим МВД грозилось заводить уголовные дела в отношении тех, кто согласится на подобное.

Митинг на проспекте Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик», собрал около 50 тысяч человек, МВД сообщало о 20 тысячах. После этого граждане двинулись в сторону администрации президента, дорогу им перегородили правоохранители. Начались задержания, по данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали 256 человек.

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15:17    
Идите в жопу тупые спаммеры!

15:16    
Беспредел! Силовики обнаглели от безнаказанности, заказные суды  и полное беззаконие.

13:53    
Почему умышленные повторные провокационные нарушения до сих пор оцениваются по КоАП  и одинаково наказываются ? Давно пора переводить статьи об "уличных" нарушениях, приводящих к серьёзным последствиям, в УК, а повторные нарушения должны ставить клеймо "рецидивист" с соответствующим наказанием. Проплаченных пятиколонников только так надо пресекать. Время убеждений кончилось. Когда их начнёт учить народ, будет плохо всем.

12:21    
12:04 Никакого сравнения. Шествие после убийства Бориса Немцова было абсолютно безопасно. Перед ним никто даже не пытался угрожать демонстрантам. Время года было не только не отпускным, а начало весны. Причина собраться была сильной, мобилизующей, СМИ вовсю обсуждали событие. И самое главное, траурное шествие после убийства, имеет совершенно другие цели и динамику. Он не несёт в себе конкретных задач изменения ситуации.

12:04    
11:57. Никакого роста протеста нет в России!!! К примеру, на шествиях по национал-предателю России Немцому скорбело людей не меньше, чем было на проспекте Сахарова в субботу....Да и люди это одни и те же -антисоветчики-русофобы, гомосеки, наркоманы, бандеровцы и другая мразь!

11:57    
Золотаревский и другие организаторы митинга 10 августа доказали, что пока народ поддерживает, аресты лидеров приводят к обратному результату, от желаемого режиссёрами точечных репрессий и массовых разгонов. Количество протестующих только растёт, народ осознаёт свою силу и сразу же появляются новые лидеры.

11:40    
Верхушку прозападной клоаки нельзя выпускать до выборов! Такова успешная стратегия политической борьбы была и есть!

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