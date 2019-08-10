Главу штаба Жданова Золотаревского задержали у сцены митинга. Мероприятие завершено

Возле сцены столичные правоохранители задержали руководителя предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского, публично и вопреки предупреждениям ГУ МВД и Следкома призывавшего собравшихся на митинг демонстрантов по завершении мероприятия "мирно прогуяться" до метро "Китай-город".

Ранее МВД грозилось заводить уголовные дела в отношении тех, кто согласится на это якобы незаконное действо.

Также сообщается, что группу ICEP3AK куда-то увели с собой полицейские.

Со сцены организаторы, кратко зачитав манифест, объявили, что мероприятие официально завершено.

По последним подсчетам "Белого счетчика", митинг посетили почти 50 тысяч человек. МВД Москвы насчитало всего 20 тысяч собравшихся. Задержанных, помимо Золотаревского, пока немного - 10 человек.

Со сцены сегодня, среди прочих, выступили Леонид Парфёнов, главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, писательница Людмила Улицкая, Сергей Митрохин, а также рэперы Face и "Кровосток", а также IC3PEAK.

Задержали мужика у сцены какого-то pic.twitter.com/hI0XDdk507 — молчаливое согласие журналиста (@lifewithnosense) 10 августа 2019 г.