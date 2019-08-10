Парфёнов: Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы. Приходит куда хочет, метелит кого хочет

Журналист Леонид Парфёнов только что закончил своё выступление на столичном митинге за свободные выборы. В отличие от других спикеров, публицисту повезло: его спич не прерывали помехи в вещании, его речь отлично слышали все семь тысяч собравшихся.

В частности, он заявил следующее:

"Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине. Ведёт себя, как хозяин города: приходит куда хочет, метелит кого хочет", - заявил он.

Действительно, параллельно с выступлением Парфенова ОМОНовцы ворвались в студию "Навальный LIVE" и в штаб Любови Соболь, повалив волонтеров на землю и забрав у них всю - в том числе личную - технику.

Вспомнил Парфенов и об арестованном за участие в протестах студенте "Вышки" Егоре Жукове.

"Вот там совсем недалеко Высшая школа экономики, вся такая прогрессивная и элитная. И студента «вышки» Егора Жукова с его прогрессивными убеждениями задержали на акции. Как теперь восстановить гармонию между прогрессивными науками и лояльностью?", - поинтересовался журналист.