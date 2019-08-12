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Муниципал

12:07

«Яблочников» из МО «Литейный округ» не удалось снять с выборов через суд

фото ЗакС политика «Яблочников» из МО «Литейный округ» не удалось снять с выборов через суд

Дзержинский районный суд подтвердил законность регистрации кандидатами в депутаты МО «Литейный округ» представителей партии «Яблоко», сообщила ЗАКС.Ру кандидатка Алена Таммур.

Выдвиженец от «Единой России» Равшанбек Курбанов и самовыдвиженцы Татьяна Ситникова, Антонина Мозолева и Лариса Кириллова подали несколько исков в отношении ИКМО «Литейный округ». Заинтересованными лицами по ним выступила команда «яблочников». Рассмотрение исков было назначено на 12 августа.

По информации истцов, в представленных оппозиционерами протоколах партийной конференции по выдвижению не было указано слово «многомандатный», что может быть основанием для снятия с выборов.

Вопрос о регистрации Таммур рассматривался первым. Как рассказала кандидатка, после того как суд встал на ее сторону, истец Ситникова отозвала остальные свои иски.

Также поступила самовыдвиженка Мозолева, рассказал ЗАКС.Ру «яблочник» Сергей Трошин.

- По одному кандидату иск отклонен, а по другим заявитель сам начал отзывать иск и соответственно выносится определение о прекращении дела, - отметил Трошин.

Отметим, что помимо представителей «Яблока» Мозолева подала иск о снятии с выборов кандидата от ЛДПР Светланы Каримовой. На момент подготовки материала он еще не был рассмотрен.

Напомним, 18 представителей «Яблока» в «Литейном округе» ИКМО зарегистрировала со второго раза, после жалобы кандидатов в Горизбирком.  

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13:23    
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