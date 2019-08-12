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13:26

ЦИК - Яшину: Просто так день голосования не переносят. Назначенные выборы отменить нельзя

фото ЗакС политика ЦИК - Яшину: Просто так день голосования не переносят. Назначенные выборы отменить нельзя

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина ответила на послание пребывающего под административным арестом политика Ильи Яшина, отправившего Элле Памфиловой письмо с призывом отменить и перенести грядущие выборы в Мосгордуму.

"Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября", - цитирует заявление Гришиной РИА "Новости".

Яшин поинтересовался у Памфиловой, каково ей, показавшейся ему в частной беседе честным и справедливым человеком, сейчас чувствовать себя в "клоаке", будучи обязанной соблюдать поступающие свыше приказы.

Резюмируя, политик, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в депутаты столичной думы, воззвал к председателю комиссии, настаивая на необходимости отменить грядущий электоральный процесс.

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17:10    
Но можно отменить Избирком.

14:18    
Конечно,  все взятки отданы и распределены кому следует! Не возвращать же уже положенные в карман.

13:56    
Все на выборы и изберём патриотов России!

13:43    
Непонятко, почему ЦИК опускается до ответа всякому гадёнышу ? А я предлагаю не проводить выборы вообще, назначить депутатами всех незарегистрированых, всех зарегистрированных исключить. Включить в депутаты  всех покойников, которые был в подписных листах, платить им зарплату, которую по их доверенности будут получать насральный, яшин и неадекватная соболь. Вот пусть теперь Памфилова и мне ответит. Жду.

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