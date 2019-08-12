ЦИК - Яшину: Просто так день голосования не переносят. Назначенные выборы отменить нельзя

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина ответила на послание пребывающего под административным арестом политика Ильи Яшина, отправившего Элле Памфиловой письмо с призывом отменить и перенести грядущие выборы в Мосгордуму.

"Просто так день голосования не переносят. Согласно закону, назначенные выборы отменить нельзя, выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования 8 сентября", - цитирует заявление Гришиной РИА "Новости".

Яшин поинтересовался у Памфиловой, каково ей, показавшейся ему в частной беседе честным и справедливым человеком, сейчас чувствовать себя в "клоаке", будучи обязанной соблюдать поступающие свыше приказы.

Резюмируя, политик, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в депутаты столичной думы, воззвал к председателю комиссии, настаивая на необходимости отменить грядущий электоральный процесс.