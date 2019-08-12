В Бердске ЕР пристыдили за ужасный ремонт двора, испортив табличку с упоминанием её "заслуг"

В городе Бердске, расположенном под Новосибирском, жители одного из домов, чей двор был отремонтирован по программе "Комфортная городская среда", испортили табличку, указывавшую, что инициатором ремонта была партия "Единая Россия".

Дело в том, пишет издание "Курьер. Среда. Бердск", что обещанное "капитальное обновление" двора на деле оказалось фэйком: не была сделана ни детская площадка с мягким покрытием, ни пешеходная за, местами зияют дыры на месте бордюров.

Работы были сделаны настолько ужасно, что люди "со злости" предали забвению табличку с упоминанием "заслуг" партии. После этого вывеску оперативно убрали.

В некачественном благоустройстве смог воочию убедиться побывавший во дворе член регионального политсовета ЕдРа Игорь Титоренко. Он пообещал поднять этот вопрос на заседании отделения партии и попробовать договориться с производителем поребриков - в случае, если власти города найдут на это средства.

Ранее, напомним, "Единая Россия" присвоила себе ремонт двора в Екатеринбурге, который его обитатели сделали на свои деньги.