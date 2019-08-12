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15:10

Глава штаба Жданова Золотаревский арестован на 30 суток

фото ЗакС политика Глава штаба Жданова Золотаревский арестован на 30 суток

Тверской суд Москвы арестовал руководителя штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского на 30 суток, передает «МБХ медиа».

Золотаревского признали виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). В протоколе, зачитанном судьей, было указано, что заявка о проведении мероприятия 10 августа в префектуру ЦАО не поступала, соответственно, обвиняемый призывал к несогласованному мероприятию. Адвокат Григорий Червонный заявил, что Золотаревский призывал не на несогласованную акцию, а на прогулку по городу. По его словам, в законе о митингах подобной формы нет, значит, согласование не требуется, и привлечь по ст. 20.2 КоАП нельзя.

Золотаревского задержали после его выступления на согласованном митинге в Москве за честные выборы: он со сцены призвал собравшихся «мирно прогуляться» после акции. Перед этим МВД грозилось заводить уголовные дела в отношении тех, кто согласится на подобное.

Митинг на проспекте Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик», собрал около 50 тысяч человек, МВД сообщало о 20 тысячах. После этого граждане двинулись в сторону администрации президента, дорогу им перегородили правоохранители. Начались задержания, по данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали 256 человек.

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16:32    
Хорошая новость! Один из прозападных подонков встретит московские выборы на нарах! Вот там пусть и голосует!

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