Глава штаба Жданова Золотаревский арестован на 30 суток

Тверской суд Москвы арестовал руководителя штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского на 30 суток, передает «МБХ медиа».

Золотаревского признали виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). В протоколе, зачитанном судьей, было указано, что заявка о проведении мероприятия 10 августа в префектуру ЦАО не поступала, соответственно, обвиняемый призывал к несогласованному мероприятию. Адвокат Григорий Червонный заявил, что Золотаревский призывал не на несогласованную акцию, а на прогулку по городу. По его словам, в законе о митингах подобной формы нет, значит, согласование не требуется, и привлечь по ст. 20.2 КоАП нельзя.

Золотаревского задержали после его выступления на согласованном митинге в Москве за честные выборы: он со сцены призвал собравшихся «мирно прогуляться» после акции. Перед этим МВД грозилось заводить уголовные дела в отношении тех, кто согласится на подобное.

Митинг на проспекте Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик», собрал около 50 тысяч человек, МВД сообщало о 20 тысячах. После этого граждане двинулись в сторону администрации президента, дорогу им перегородили правоохранители. Начались задержания, по данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали 256 человек.