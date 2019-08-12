С выборов в МО «Екатерингофский» хотят снять Дацик, Литвина и Кузахметова

Единороссы и муниципальный служащий 12 августа подали иски в Ленинский районный суд о снятии с выборов в МО «Екатерингофский» своих соперников.

Так, действующий муниципальный депутат-единоросс Иван Бандурин требует отменить решение о регистрации идущего самовыдвиженцем координатора движения «Весна» Богдана Литвина и выдвинутого партией «Яблоко» оппозиционного активиста Ефима Миньковича.

- Горизбирком принял решение считать началом срока подачи документов для выдвижения дату, когда кандидаты смогли фактически узнать об этом, потому что муниципалы скрывали назначение выборов. Теперь муниципалы хотят сказать, что якобы решение Горизбиркома незаконно и снять всех кандидатов, кто смог в итоге подать документы в продленные сроки, - прокомментировал ЗАКС.Ру Литвин.

Представляющий «Единую Россию» менеджер ПАО «Газпром нефть» Максим Григорьев намерен снять с выборов главного редактора «Московского комсомольца в Питере» Максима Кузахметова («Яблоко») и руководителя регионального муниципального штаба Навального Александра Шуршева (самовыдвиженец).

Наконец, помощник по работе с жителями управления социально-экономического развития МО «Екатерингофский» Владислав Шульгин, зарегистрированный как кандидат-самовыдвиженец, оспорит в суде регистрацию представляющих ЛДПР Сергея Панчука и Викторию Дацик.

Дацик в разговоре с ЗАКС.Ру назвала истца «фейковым кандидатом» и заметила, что он обратился в суд после положенных сроков.

- Дата моей регистрации – 22 июля. В течение 10 дней они имеют право подать иск на обжалование, а они подали 1 августа, то есть на одиннадцатый день. Судья мне на это сказала, «мы на эти мелочи не обращаем внимания, встретимся в суде», - добавила кандидатка от ЛДПР.

Также Дацик рассказала, что несколько дней получала угрозы от неизвестных, которые требовали, чтобы она снялась с выборов.

- Угрозы в очень грубой форме. Звонят с неизвестных номеров, пишут «ВКонтакте» с «левых» страниц и сразу же их блокируют, - добавила кандидатка.

Заседания по рассмотрению исков назначены на 14 и 15 августа.

Напомним, дата проведения выборов в МО «Екатерингофский» была объявлена 10 июня, но многие потенциальные участники кампании узнали о ней только через две недели, не найдя вовремя информацию о выборах ни в интернете, ни в районной библиотеке. Позже Горизбирком обязал ИКМО отсчитывать дату приема документов не с 10, а с 24 июня.

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