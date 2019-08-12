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16:56

В Грузии сообщили о потери в 60 млн долларов после оттока российских туристов

фото ЗакС политика В Грузии сообщили о потери в 60 млн долларов после оттока российских туристов

По состоянию на июля 2019 года, общий ущерб туристической сфере Грузии, нанесенный бюджету страны в связи с оттоком российских туристов, составил порядка 60 млн долларов, известил премьер-министр государства Мамука Бахтадзе.

Между тем, чиновник прогнозирует, что в ближайшем времени эти показатели будут скорректированы за счет принимаемых правительством Грузии мер.

"Мы разработали две программы, которые, я думаю, помогут решить краткосрочные проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприниматели в сфере туризма. Я уверен, что мы восстановим туризм", - цитирует Бахтадзе пресс-служба грузинского правительства.

Впрочем, какие конкретно шаги будут приняты, премьер не уточнил.

8 июля вступил в силу указ о запрете прямого авиасообщения между России и Грузии. Запрет был введен против массовых акций протеста в Грузию, которые начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Вскоре мирный протест перерос в стычки с полицией.

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