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12 августа, 18:09

СК назвал правомерными действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру при задержании до митинга в Москве

фото ЗакС политика СК назвал правомерными действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру при задержании до митинга в Москве

Следственный комитет отказался рассматривать заявление дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу при задержании 27 июля в Москве, Коновалов опубликовал ответ ведомства в Twitter.

В ответе СК утверждается, что Коновалов якобы принимал участие в «шествии, которое не было согласовано» с городскими властями. По версии следователей, физическую силу к нему применили правомерно, в соответствии с законом «О полиции», поэтому обращение «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении» правоохранителями.

Коновалова задержали во время утренней пробежки в центре Москвы, недалеко от запланированного места начала митинга за несколько часов до начала акции. По пути он фотографировал «интересные виды на город с колоннами автозаков или толпами полицейских», а затем его задержали, повалив на асфальт и сломав ему ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).

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12 августа, 23:06    
22:40 - это ты урод, уже наговорил на статью УК - за призывы убивать и калечить народ, за "разжигание ненависти"...

12 августа, 23:04    
22:40 - распутин и сам неизбежно просрет свой дикий отсталый феодально-полицейский режим, вместе с тобой... рассея уже на задворках мировой цивилизации, по всем показателям и внешняя сила его поглотит... ура, зеленскому! в президенты россии его - в украине не дубасят народ!.. путин же заявил, что украинцы и россияне - один народ, значит можно пригласить в президенты зеленского...
... Исландия-Парламент-Альтинг, установлен "Расколотый камень" – «Монумент гражданскому неповиновению»
… Если правительство нарушает права людей, то восстание – их священное право и обязанность"... - Вот это и есть цивилизация!... в Брюсселе - 3 демонстрации в день (около 1000 в год), по любому воводу, и для разрешения нужно лишь формально уведомить лишь у местную полицию и местную власть, никаких слоганов, типа - "несанкционированная акция" при этом  не существует и и полиция помогает проводить демонстрации и охраняет их! - Вот это цивилизация!... а распутинское царство - феодальное правление...

12 августа, 22:40    
Безобразие ! Почему только одну ногу ? Уродов надо перетирать в муку и на поля как удобрения.Мука и оппозиционное дерьмо - урожай будет хороший, и у нас воздух чище. А то иногда руки чешутся, глядя на этих выродков, да пока жалко недоумков. Но терпение наше не беспредельно. А ты урод 2135 раньше чем дождёшься внешней силы будешь рыбок кормить. Только бы тебя раньше не нашли наши службы за призыв к внешней интервенции. Уж больно хочется подержать тебя за кадык  и ме-е-е-едленно сжимать.

12 августа, 21:35    
костоломам дали добро ломать ноги-руки, кромсать черепа дубинками - полицаям все простят и все спишут на "агрессию" и "неповиновение" протестантов... распутин выстроил феодальное государство и полицейский режим... пока распутин у власти ходить на "выборы" бессмысленно... распутинской системе может переломать хребет лишь внешняя сила...

12 августа, 20:01    
Следком лжет. Всех лгунов - в помойку.

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