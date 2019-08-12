Представитель «Яблока» с третьего раза зарегистрировался кандидатом в депутаты МО «Княжево»

Избирательная комиссия МО «Княжево» 12 августа вручила выдвиженцу от партии «Яблоко» Дмитрию Леонову удостоверение кандидата в муниципальные депутаты. До этого комиссия дважды отказывала ему в регистрации.

- У меня был один отказ по шести пунктам, мы его тоже отбили в Горизбиркоме. А второй - потому что они якобы не нашли копию моего диплома. Юристы «Яблока» снова обратились в Горизбирком, - рассказал кандидат.

После второго обращения СПбИК отправила вопрос о допуске «яблочника» до выборов на новый пересмотр, и ИКМО выдала Леонову удостоверение.

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