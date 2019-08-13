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11:11

Радзиховский отметил непоследовательность властей по отношению к московским протестам

фото ЗакС политика Радзиховский отметил непоследовательность властей по отношению к московским протестам

Политолог и публицист Леонид Радзиховский обратил внимание своей аудитории на странности в поведении московских властей по отношению к скандальным выборам в городской парламент. По его оценке, речь идет о непоследовательности, алогичности действий чиновников, выдающих в них непонимание собственного же целеполагания. Ему кажется, что идет борьба за предпочтительный сценарий развития событий, поскольку ничем иным он не может объяснить ситуацию, при которой митинги то запрещаются, то разрешаются. Более того, ему непонятно, зачем потребовалось бить людей две недели подряд, когда задача с недопуском кандидатов до процедуры голосования уже была выполнена. Для характеристики происходящего аналитик не поскупился на крепкие выражения.

Если была задача запугать народ, то нельзя было разрешать новый митинг: хотите запугать - запугивайте, избивайте и арестовывайте. А вот если вы просто мудаки, сами не знающие, чего хотят, то тогда вы будете себя вести именно так. На митинг против недопуска приходило десять тысяч людей, а сейчас - уже шестьдесят.

В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в столице задержали более 2300 человек. После разрешенного митинга 10 августа, когда началось стихийное протестное шествие, задержали более 250 человек, и не сопротивляющихся людей снова били без особой на то необходимости.

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13:41    
"Путин!!!!!!!!!! Тем не менее он УСПЕШЕН! За 20 лет правления двинул Россию вперёд по всем направлениям развития..." -НЕПРИКРЫТОЕ ЛИЗОБЛЮДСТВО И ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЁ.Тексты все под копирку, придумали бы что ли что-нибудь оригинальненькое.

13:35    
Путин вообще здесь не при чём. Он уехал отдыхать: в батискафе поплавать под водой, с настоящими патриотами, (одетыми, правда, по моде сексуального меньшинства из 70-х годов) проехать с ветерком на мотоцикле с коляской, с батюшкой Шевкуновым погулять по Крыму и т.д. Что в России происходит его сейчас не очень интересует. Ну, попротестуют москвичи, погуляет ОМОН с росгвардией по Москве, покидаются "башни" красными кирпичами друг в друга, зато он отдохнёт на славу.

12:55    
Путин - предатель. Он клялся защищать Конституцию - это присяга президента насколько я понимаю, а его подчиненные ее нарушают и он им медали за это выдает. Он глава исполнительной власти, т.е. силовиков, он и судьям удостоверения выписывает. И в Думе законы принимает одна партия лидером которой он является не вступая в нее. И вертикаль  предателей, человек становится главой учреждения и его уничтожает.

11:30   Саша  
Радзиховский мыслит крайне примитивно! Много раз писал здесь на сайте, что Путин-гибридчик, любитель полутонов, полумер, игры в кошки-мышки, включая и разрешение или запрет митингов провокаторов...В этом он весь во внешней политике, во многом и во внутренней, включая и подавлени[цензура]тов прозападной мрази, он не отпускает поводья и не рубит с плеча...В этом весь Путин!!!!!!!!!! Тем не менее он УСПЕШЕН! За 20 лет правления двинул Россию вперёд по всем направлениям развития, вернул часть исконно российских территорий, позорно утраченных в 1991г., не дал разгуляться внешним и внутренним врагам и тд. итп.

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