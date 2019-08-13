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11:32

Росгидромет заявил об экстремально высоком уровне радиации в районе взрыва на полигоне в Поморье

фото ЗакС политика Росгидромет заявил об экстремально высоком уровне радиации в районе взрыва на полигоне в Поморье

Росгидромет заявил об «аварийном», «экстремально высоком» и «высоком» уровнях радиационного фона в Северодвинске после взрыва на военном полигоне, информация размещена на сайте службы.

По информации северного управления ГМС, 8 августа специалисты зафиксировали превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновым значением для этой территории. Среднее значение фона для Северодвинска – 0,11 мкЗв/ч, тогда как зафиксированные значения составили от 0,63 до 1,78 мкЗв/ч.

8 августа в Архангельской области после испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Погибли не менее пяти человек – сотрудники «Росатома». Их наградят посмертно.

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12:11    
летающий Чернобыль взорвался?

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