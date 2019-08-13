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15:18

Суд не получил материалы дела девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

фото ЗакС политика Суд не получил материалы дела девушки, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

Материалы по административному делу Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот при задержании на акции 10 августа в Москве, не поступили в Таганский суд Москвы, передает «МБХ медиа».

Адвокат Татьяна Молоканова предположила, что таким образом хотят скрыть имена полицейских, которые задерживали Сосновскую. По ее словам, дозвониться до отдела полиции не удалось. При этом материалы по другим задержанным в тот день в суд поступили. Сама Сосновская отсутствовала на заседании из-за плохого самочувствия.

В отношении Сосновской составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Ранее врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Сосновская отказалась от госпитализации.

10 августа Сосновскую задержали в центре Москвы, как и еще более 250 человек. При задержании девушку ударил в живот один из правоохранителей, который ее вел.

BAZA назвала имя силовика, предположительно, сделавшего это, - Сергей Цыплаков. В МВД отрицают его причастность к происшедшему, сам Цыплаков общаться с журналистами не стал.

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