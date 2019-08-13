Смольный повезет петербургский балет в Гавану за 15 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга планирует организовать концерт с участием петербургских балерин в честь 500-летия Гаваны на Кубе, следует из данных сайта Госзакупок.

Смольный в ноябре 2019 года организует гала-концерт, на который потратят 15 млн рублей из петербургского бюджета, для неназванных гостей в Гаване.

Выступающим за бюджетный счет оплатят медицинские страховки, визы, билеты на самолет. Дороже всего обойдутся артисты, педагог мастер-класса и фотохудожник. Потратить на артистов петербургского балета хотят более 6 млн рублей. Участникам концерта подарят цветы, которые обойдутся в 74 тысячи рублей.

Кроме того, в Гаване Смольный хочет провести мастер-класс по искусству балета для 25 зрителей из местных театральных студий.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Смольный готов потратить 3,5 млн рублей на пятидневную поездку делегации неизвестного состава на Кубу, чтобы провести конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Визит петербургской делегации также назначен на ноябрь 2019 года.

Елена Владыкина