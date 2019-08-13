Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

13 августа, 21:22

Дочь Амосова оспорила отказ в регистрации кандидатом в мундепы в Горсуде

фото ЗакС политика Дочь Амосова оспорила отказ в регистрации кандидатом в мундепы в Горсуде

Кандидат в депутаты МО "Гражданка" и дочь претендента на место губернатора Михаила Амосова Галия отстояла в Городском суде Петербурга свое право на участие в муниципальных выборах.

Глава муниципалитета Наталия Вайцехович обратилась в Калининский районный суд с требованием снять с регистрацию Галию Амосову. Райсуд удовлетворил требования истицы. По мнению Михаила Амосова, его дочь  сняли с муниципальных выборов из-за абсурдной ошибки - она якобы неправильно указала сведения о дипломе о высшем образовании. Амосов связывает претензию в адрес дочери со своей политической активностью.

Как рассказал ЗАКС.Ру Михаил Амосов, Городской суд Петербурга 13 августа удовлетворил апелляционную жалобу Галии Амосовой на решение Калининского районного суда и восстановил ее в правах кандидата в мундепы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13 августа, 18:37 Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы

13 августа, 18:33 Эсеры ожидают снятия главы ИКМО «Академическое»

13 августа, 14:51 У администрации Кировского района пикетируют кандидаты в мундепы МО "Ульянка"

13 августа, 14:03 Кандидаты в мундепы МО “Екатерингофский” позвали в суд представителей ГИК

13 августа, 12:55 Суд отменил регистрацию Кена кандидатом в депутаты МО «Светлановское»

13 августа, 11:50 ГИК вернула члену ТИК № 11 полномочия спустя полтора часа после отстранения

13 августа, 11:47 Незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты провели пикет в Шушарах

13 августа, 10:09 Члена ТИК № 11 отстранили от должности

12 августа, 19:40 Представитель «Яблока» с третьего раза зарегистрировался кандидатом в депутаты МО «Княжево»

12 августа, 17:27 На кандидата в депутаты Петро-Славянки от «Единой России» пожаловались в ГИК за участие в бюджетных экскурсиях

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13 августа, 22:07    
Галия... Татарка, что ли?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13 августа, 21:22 Муниципал: Дочь Амосова оспорила отказ в регистрации кандидатом в мундепы в Горсуде   1

13 августа, 20:58 Смольный согласовал митинг "Петербург против единороссов"

13 августа, 20:56 Представителя "Анна Нова" полиция увела от защитников Муринского парка   1

13 августа, 20:53 Ройзман: Нельзя в масках воевать против своего народа   2

13 августа, 20:24 Смольный повезет петербургский балет в Гавану за 15 млн рублей

13 августа, 20:20 На островах Соловецкого архипелага появится аэропорт

13 августа, 20:06 Выборы вслепую   1

13 августа, 19:46 На митинге в Муринском парке собралось около 300 его защитников   3

13 августа, 19:42 Сотрудника украинского генконсульства в Петербурге выслали, объявив персоной нон-грата   1

13 августа, 19:14 Суд потребовал допустить Митрохина до московских выборов

13 августа, 18:49 В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа   3

13 августа, 18:37 Муниципал: Экс-глава петербургского штаба Навального обратился в СК из-за недопуска на выборы   1

13 августа, 18:33 Муниципал: Эсеры ожидают снятия главы ИКМО «Академическое»

13 августа, 18:33 «Сам придумал – сам сказал»: первый раунд губернаторских дебатов   1

13 августа, 18:25 Жалобу подозреваемой в оправдании терроризма журналистки Прокопьевой подали в ЕСПЧ

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru