Управделами президента готово выделить 50 млн рублей на новые элитные авто

Управление делами президента России собирается потратить 50 млн рублей на покупку автомобилей премиум-класса. На соответствующий тендер, размещенный на портале госзакупок, обратило внимание издание "МБХ медиа".

Заявка принадлежит ФГБУ "Автобаза № 2" управделами главы государства. В ней присутствуют 10 лотов стоимостью 4,9 млн каждый.

Примечательно, но в техническом задании не указаны конкретные марки автомобилей, однако даны их детальные характеристики. Например, объем двигателя - не более 3,4 литра, мощность - не менее 380 лошадиных сил; все ТС должны быть черного цвета с кожаным салоном. Машины должны быть оборудованы подогревом всех сидений, круиз-контролем, климат-контролем, электрорегулировками сидений и шторками для передних и задних пассажиров.

В декабре прошлого года управделами президента уже приобретало элитные авто, выделив на эти цели более внушительную сумму - 400 млн рублей. В отличие от нынешней закупки, в ней указывалась конкретная марка ТС - Genesis.