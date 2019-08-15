Приставы отпустили Дацика с протоколом за неисполнение распоряжений

В отношении бойца ММА Вячеслава Дацика составили протокол о неисполнении законных требований приставов Ленинского районного суда (ч.2. ст. 17.3 КоАП).

Вячеслав Дацик явился 15 августа в суд на заседание, где рассматривался вопрос о снятии его супруги Виктории с выборов в МО "Екатерингофский". Боец принес с собой топор, но его приставы изъяли еще на входе. Во время заседания Дацик позволил себе реплику с места, за что судья сделала ему замечание, назвав "господином". Эпатажный националист возмутился и обратил внимание судьи на то, что ему оскорбительно такое обращение. После этого Дацика вывели из зала.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру Вячеслав Дацик заявил, что планирует обжаловать протокол.