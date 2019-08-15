Льва Пономарева снова оштрафовали за непризнание себя иноагентом

Известный правозащитник Лев Пономарев в очередной раз за последний год стал объектом внимания Роскомнадзора, получив штраф в размере 100 тысяч рублей за отказ признавать свою организацию "За права человека" иностранным агентом. На сей раз этот отказ усмотрели в его июньской статье, опубликованной в "Новой газете" и носящей название "Под колесами 37-го".

Редакция издания признала это своим собственным просчетом и принесла старейшему отечественному правозащитнику извинения.

За последние месяцы и центральная организация "За права человека", и подчиняющиеся ей региональные филиалы регулярно получали от надзорного ведомства штрафы на одну и ту же сумму - 300 тысяч рублей. Дошло до того, что Пономарев вынужден был обратиться с видеообращением к согражданам, в котором предрек закрытие правозащитного движения, если его не будут поддерживать пожертвованиями.