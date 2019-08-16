СМИ: Глава Мосгоризбиркома Горбунов не уйдет в отставку до выборов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не уйдет в отставку до окончания кампании по выборам в Мосгордуму, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседник в КПРФ утверждает, что вопрос об уходе Горбунова обсуждал лидер партии Геннадий Зюганов на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и последний дал понять, что до выборов отставки главы избиркома не будет.

Один из источников, близких к мэрии, не исключил, что Горбунов может покинуть свой пост после выборов, которые состоятся 8 сентября. Эту информацию опровергает другой источник. Еще один собеседник издания отметил, что отставка Горбунова в скором времени после выборов маловероятна с учетом давления оппозиционеров, требующих ухода председателя МГИК. По его словам, «никто не пойдет на поводу» у оппозиции.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что семья Горбунова владеет двумя квартирами в Хорватии на берегу моря. Их стоимость оценивалась в 330 тысяч евро.