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16 августа, 12:58

СМИ: Глава Мосгоризбиркома Горбунов не уйдет в отставку до выборов в Мосгордуму

фото ЗакС политика СМИ: Глава Мосгоризбиркома Горбунов не уйдет в отставку до выборов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не уйдет в отставку до окончания кампании по выборам в Мосгордуму, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседник в КПРФ утверждает, что вопрос об уходе Горбунова обсуждал лидер партии Геннадий Зюганов на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и последний дал понять, что до выборов отставки главы избиркома не будет.

Один из источников, близких к мэрии, не исключил, что Горбунов может покинуть свой пост после выборов, которые состоятся 8 сентября. Эту информацию опровергает другой источник. Еще один собеседник издания отметил, что отставка Горбунова в скором времени после выборов маловероятна с учетом давления оппозиционеров, требующих ухода председателя МГИК. По его словам, «никто не пойдет на поводу» у оппозиции.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что семья Горбунова владеет двумя квартирами в Хорватии на берегу моря. Их стоимость оценивалась в 330 тысяч евро.

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16 августа, 13:06    
13:03 Русскому народу наплевать и на Горбунова, и на тебя, с твоими интернет-заклинаниями.

16 августа, 13:05    
Кто бы сомневался! Этот жулик будет держаться зубами за кресло, даже если его будут выносить.

16 августа, 13:03    
Горбунов защитил Москву от проникновения в её парламент прозападных мразей-врагов России, за что ему огромное спасибо от русского народа!

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