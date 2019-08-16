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16 августа, 13:27

Предвыборный митинг КПРФ (фото)

На площади Ленина вечером 15 августа состоялся митинг КПРФ за честные выборы. На акцию пришли порядка 200 человек. Со сцены вспоминали о нарушениях муниципальных избиркомов и призывали встретить эру пенсионной реформы протестным голосованием.

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Коммунисты объявили о своей акции за неделю. Она проходила в рамках всероссийской кампании, центральным мероприятиям которой должен стать митинг КПРФ в Москве 17 августа.

По словам первого секретаря горкома компартии и депутата ЗакСа Ольги Ходуновой, на петербургскую акцию пригласили всех «людей доброй воли». Кроме традиционных лево-патриотичных союзников, на площадь Ленина пришли представители Партии Роста.

- В этом году мы вошли в новую эру. Эра сделана «Единой Россией» и президентом Путиным. Афера по пенсионной реформе свершилась, - заявила Ходунова, открывая митинг. – Это первые выборы, когда мы будем реально оценивать реальные шаги этой власти, направленные против своего народа. Как вы думаете, мы должны отреагировать на эти действия? Должны. А есть у нас механизмы, чтобы показать власти, что мы против либерального режима? Есть. Первое – это наши с вами митинги, и власть уже испугалась. Вы знаете о непомерно жесткой реакции власти в Москве и Петербурге на проходящие акции протеста.

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Хотя лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как сообщает официальный сайт Госдумы, предлагал обсудить вопрос об иностранном вмешательстве в российские выборы и заявил, что протесты в Москве оплачивали из США, на петербургском митинге о жестких действиях силовиков в двух российских столицах вспоминали не раз. И хотя коммунисты каждый раз подчеркивали, что их программа конструктивнее в отличие от либеральных оппозиционеров, отношение к подавлению гражданских протестов у выступавших было однозначно негативным.

Людей в форме, масках и шлемах и на санкционированной акции на площади Ленина было примерно столько же, сколько протестующих.

- Я обращаюсь сейчас к ним, стоящим вокруг нас, - махнул рукой в сторону полиции кандидат в губернаторы от КПРФ и депутат Госдумы Владимир Бортко. – Зачем вы здесь собрались? А? Я вас спрашиваю! Молчат.

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Бортко в очередной раз раскритиковал идею проводить выборы губернатора Петербурга на участках в Ленинградской и Псковской областях, которые Горизбирком создает якобы в интересах дачников-петербуржцев.

- А почему в Псковской области? А где Новгородская, где Карелия? В Пскове больше всего? Так сделайте [участки] в Турции. Но нет, - продолжал Бортко. - А знаете почему? Потому что один уважаемый человек из команды [врио губернатора Петербурга Александра] Беглова из Пскова, и он просто будет делать эти выборы. До последнего участка во Пскове от места, где мы стоим - 500 км. На самолете надо. А кто туда отправит наблюдателей? Как это можно проконтролировать? Никак. Зато готовится фальсификация выборов небывалого масштаба.

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Перед уходом с митинга кандидат в губернаторы признался, что болеет за «Зенит» и сказал, что кроме уважения коммунистов ему терять нечего. Угроз договориться с остальными кандидатами и сняться с гонки, на этот раз, в отличие от прошлого митинга, не прозвучало.

После Бортко выступали кандидаты муниципальные, как члены КПРФ, так и сочувствующие. Почти все, бравшие в руки микрофон, призывали выходить 8 сентября на выборы и задавить действующую власть явкой. Звучали призывы отменить выборы в особо оскандалившихся муниципалитетах. Акция продлилась два часа и завершилась без происшествий.  

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текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:51    
Когда власть разрешает сборище гомосеков, то их и то собирается больше. Тихое умирание почитателей ульянова. Но шуму пока много. Имея абсолютную власть, просрали великую страну - СССР. Верить таким теперь могут только одноклеточные и одноизвилинные. Но их руководители  этим хорошо пользуются и живут при капитализме очень даже неплохо, провозглашая идеи коммунизма. Коммунистические капиталисты. Ренегаты.

10:31    
Уважая Бортко как хорошего режиссёра, перестал уважать его как гражданина России. Раньше просто жалел его за влезание в эту грязь без всяких надежд на успех. Его высказывания на митинге показали, что он или уже по старост не очень понимает свои же слова, или он хорошо маскировался до этого. "Кроме уважения коммунистов мне терять нечего". Если ему не важно уважение не коммунистов (а их подавляющее большинство), то что с ним говорить ? Вали обратно в первопрестольную к дядюшке Зю, уже обосравшемуся с Грудининым. Это второе крупное обсирание. А обращение к охраняющих это сборище маргиналов к полиции ? Типичный приём фриков. Чао, господин коммуняка !

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