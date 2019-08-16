Ещё один самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за попадания птиц в двигатель

Принадлежащий компании Utair самолет, совершавший рейс Москва-Уфа, был вынужден вернуться в аэропорт "Внуково" из-за попадания птиц в двигатели, уведомляет агентство "Москва".

Сведений о пострадавших нет, борт совершил успешную посадку.

Напомним, накануне, 15 августа, произошло ЧП с участием борта "Уральских авиалиний". Самолет, следовавший из Жуковского в Симферополь, был вынужден стремительно приземлиться в кукурузном поле неподалеку от места вылета из-за того, что в его двигатели попала стая птиц.

На момент посадки на борту лайнера находились 234 человека, включая членов экипажа. Погибших нет, однако из-за жесткого столкновения с землей пострадали 33 человека, некоторые из которых - дети.

Пилотов, успешно посадивших сломанный самолет, в Кремле пообещали представить к наградам.