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16 августа, 14:09

СК отказал в возбуждении дела избитым правоохранителями на несогласованных митингах в Москве

фото ЗакС политика СК отказал в возбуждении дела избитым правоохранителями на несогласованных митингах в Москве

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела активистам, избитым правоохранителями на несогласованных митингах 27 июля и 3 августа в Москве, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу «Зоны права» Сергея Петрякова.

В возбуждении дела отказано шести активистам: Константину Коновалову, Кириллу Белоусову, Евгению Дубинину, Алексею Семенову, Андрею Кургину и несовершеннолетнему Александру Костюку. Отказы составлены по единому образцу. В каждом из отказов, несмотря на описанные факты применения насилия к протестующим, СК заявлет о правомерности действий полицейских, отметил Петряков.

По словам Петрякова, активисты намерены обжаловать эти отказы в суде. Коновалов и Костюков уже подали жалобы в Тверской суд Москвы, уточнил юрист. По его словам, одна из причин отказа — попытка СК «не портить» чистоту дела «о массовых беспорядках».

Все отказы в проведении проверки подписаны одним человеком – руководителем следственного отдела по Тверскому району столицы, уточнил Петряков. При этом материалы по Дарье Сосновской, которую правоохранитель при задержании ударил в живот, переданы в Басманный следственный отдел, отметил юрист. Ответа оттуда пока нет.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

После митинга 27 июля было возбуждено дело о массовых беспорядках, арестованы 13 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

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16 августа, 23:49   Во обнаглели.   xxx@zzz.ru
Устроить уличные провокации, а потом плаксиво жаловаться на обиды. Обнаглели...

16 августа, 19:23    
Массовые беспорядки - это когда омоновцам говлову проламывают, а следкомовцев на фонарях вешают. А это детская прогулка.

16 августа, 17:59    
К сожалению, СК не имеет полномочий ходатайствовать о поощрении сотрудников за профессиональную работу без применения ВСЕХ положенных средств усмирения подонков .

16 августа, 15:05    
Мало били, если что-то ещё вякают! Правоохранители-защитники Отечества от прозападной мрази, которая хуже фашистов и террористов! Работайте, братья!!!

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