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Муниципал

16 августа, 14:13

Представитель Горизбиркома в суде попросил удовлетворить иск против Горизбиркома

фото ЗакС политика Представитель Горизбиркома в суде попросил удовлетворить иск против Горизбиркома

Горсуд 16 августа отказал кандидатам-самовыдвиженцам в депутаты МО «Введенский» Александру Богданову и Никите Шишкину в снятии с местных выборов представителей «Яблока» Павла Хусу и Павла Калайдина, сообщил ЗАКС.Ру руководитель юридической службы штаба «яблочников» Виктор Воробьев.

Исковые заявления были поданы в отношении городской избирательной комиссии, которая зарегистрировала кандидатов от «Яблока», выполняя решение ЦИК.

По словам Воробьева, истцов поддержали не только прокурор, но и член Горизбиркома Алексей Березин, представлявший в суде сторону ответчика. «Яблочник» выложил в своем Telegram-канале заявление в Горсуд, которое, по его словам, написал Березин.

zayavlenia.jpg (99 KB)Фото: Виктор Воробьев

«Настоящим Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявляет о признании административного иска Богданова Александра Алексеевича и признает требования указанного иска полностью, просит суд удовлетворить иск полностью», - говорится в заявлении.

Воробьев отметил, что доверенность на представление интересов СПбИК на этих заседаниях была подписана председателем Горизбиркома Виктором Миненко. Ранее Березин называл «неправомерным» решение ЦИК о необходимости зарегистрировать Хусу и Калайдина.

Суд в итоге оставил регистрацию «яблоничков» в силе и взыскал с истцов судебные расходы.


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16 августа, 16:55    
Ну и? Избирком это же коллегиальный орган, с различными силами, а не какой-то централизованный комитет, в чем сенсация?

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