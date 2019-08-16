Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

В управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей отчитались о проведенных рейдах в продуктовых магазинах города на Неве, по результатам которых с продовольственных прилавков за пару дней исчезли более 350 кг "запрещенных" молочных и мясных продуктов.

Вся продукция произведена в Евросоюзе и согласно санкционной политике запрещена ко въезду в РФ. Постфактум проверки все товары были изъяты и уничтожены.