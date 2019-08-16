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16 августа, 17:23

Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

фото ЗакС политика Россельхознадзор Петербурга за несколько дней изъял из магазинов 350 кг "санкционки"

В управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областей отчитались о проведенных рейдах в продуктовых магазинах города на Неве, по результатам которых с продовольственных прилавков за пару дней исчезли более 350 кг "запрещенных" молочных и мясных продуктов.

Вся продукция произведена в Евросоюзе и согласно санкционной политике запрещена ко въезду в РФ. Постфактум проверки все товары были изъяты и уничтожены.

Напомним, в начале июля 2019 года вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что уничтожать запрещенные продукты питания следует прекратить, в связи с чем следует проработать этот вопрос в правовом поле.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.

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16 августа, 20:53    
Адреса надо писать, адреса!

16 августа, 19:04    
За весь этот дурдом платят россияне покупая подоражавшие продукты, а то и маргарин.

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