У Гостиного двора "столпились" автозаки: силовики готовятся к пикетам петербуржцев за честные выборы

Вдоль Невского проспекта у Гостиного двора в ряды выстроились около десяти машин представителей различных силовых ведомств: таким образом петербургские правоохранители готовятся к пикетам солидарности горожан с москвичами, требующими честных выборов и регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
"АгитРоссия" у себя в Twitter сообщает, что силовики уже начали глушить интернет на площади перед универмагом.
Столичная мэрия отказалась согласовывать массовые пикеты, поэтому мероприятие пройдет в форме одиночных. Начало акции запланировано на 14:00.
На данный момент на проспекте Сахарова проходит митинг КПРФ за свободные выборы: со сцены выступали Геннадий Зюганов, Павел Грудинин и другие партийные фунционеры.
Последняя акция солидарности петербуржцев с москвичами, прошедшая 10 августа, закончилась массовыми задержаниями: в автозаки попали более 80 человек.
В Санкт-Петербурге полиция и Росгвардия ведут подготовку к пикетам, у Большого Гостиного Двора сейчас так... Мобильный интернет уже начали глушить. pic.twitter.com/IsHY50sUJm— Агит Россия (@agit_ru) 17 августа 2019 г.