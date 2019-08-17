У Гостиного двора "столпились" автозаки: силовики готовятся к пикетам петербуржцев за честные выборы

Вдоль Невского проспекта у Гостиного двора в ряды выстроились около десяти машин представителей различных силовых ведомств: таким образом петербургские правоохранители готовятся к пикетам солидарности горожан с москвичами, требующими честных выборов и регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"АгитРоссия" у себя в Twitter сообщает, что силовики уже начали глушить интернет на площади перед универмагом.

Столичная мэрия отказалась согласовывать массовые пикеты, поэтому мероприятие пройдет в форме одиночных. Начало акции запланировано на 14:00.

На данный момент на проспекте Сахарова проходит митинг КПРФ за свободные выборы: со сцены выступали Геннадий Зюганов, Павел Грудинин и другие партийные фунционеры.

Последняя акция солидарности петербуржцев с москвичами, прошедшая 10 августа, закончилась массовыми задержаниями: в автозаки попали более 80 человек.