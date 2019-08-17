Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки

Петербургские правоохранители задержали активиста "Бессрочного протеста" Сергея Беляева. Об этом он сам сообщил "МБХ медиа".

По его словам, поясняя причины задержания, правоохранители заявили ему, что он якобы готовит организацию массовых беспорядков. После этого Беляева увезли в отдел полиции №5.

Сегодня, 17 августа, начиная с 14:00 у Гостиного двора должны пройти одиночные пикеты за свободные и честные выборы. На месте уже дежурят силовики.

Обновлено в 15:55. Беляева, досмотрев и изъяв несколько плакатов, отпустили из ОП.