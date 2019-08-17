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Новости

13:45

Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки

фото ЗакС политика Полицейские задержали "бессрочника", заявив, что он готовит массовые беспорядки

Петербургские правоохранители задержали активиста "Бессрочного протеста" Сергея Беляева. Об этом он сам сообщил "МБХ медиа".

По его словам, поясняя причины задержания, правоохранители заявили ему, что он якобы готовит организацию массовых беспорядков. После этого Беляева увезли в отдел полиции №5.

Сегодня, 17 августа, начиная с 14:00 у Гостиного двора должны пройти одиночные пикеты за свободные и честные выборы. На месте уже дежурят силовики.

Обновлено в 15:55. Беляева, досмотрев и изъяв несколько плакатов, отпустили из ОП.

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20:40    
Этим бы экстрасенсам на бирже играть.

15:32    
Отличную рекламу делает ОМОН протестующим. Так бы постояли с плакатами, и кто бы о них знал.
А теперь журналисты распишут всё с подробностями. такое ощущение, что кто-то там в системе специально делает антирекламу власти и осуществляет провокации. Очень похоже на скрытый бунт в среде силовиков.

13:56    
Забрали? Ну и не отпускайте лет десять!

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