Протокол девушки, которую на акции 10 августа ударил в живот силовик, вернули в полицию

Таганский райсуд Москвы возвратил в полицию протокол по ч. 5 ст. 20.2 (Нарушение участником правил митинга) Дарьи Сосновской, которую на акции протеста, прошедшей 10 августа, с силой ударил в живот задерживавший её правоохранитель, информирует "Медиазона".

На заседании присутствовала адвокат девушки Татьяна Молоканова: самой Сосновской не было, так как ранее ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы.

Сосновская в беседе с изданием рассказала, что 10 августа она вступилась за другого демонстранта, после чего была грубо задержана: силовик ударил её в живот, а потом по голове. Полицейские, которые вели её в автозак, были без опознавательных знаков и в балаклавах.

Имя ударившего девушку борца с преступностью в МВД сообщить не посчитали нужным.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля: демонстранты требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3, а затем и 10 августа. В каждый из этих дней были задержаны множество человек, правоохранители применяли спецсредства.

После митинга 27 июля было возбуждено дело о массовых беспорядках, арестованы 13 человек. Им вменяются такие "эпизоды", как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, прикосновение к шлему росгвардейца и другие. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.