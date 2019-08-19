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Муниципал

12:48

МО “Екатерингофский” отпразднует день рождение Смакотина на концерте СБПЧ

фото ЗакС политика МО “Екатерингофский” отпразднует день рождение Смакотина на концерте СБПЧ

МО “Екатерингофский” за 1,3 млн рублей отметит 6 сентября придуманный праздник День Екатерингофа, который совпал с днем рождения исполняющего полномочия главы муниципального совета Олега Смакотина. Для местных жителей купили 750 билетов на концерт группы “Самое большое простое число” (СБПЧ) в зале Opera Concert Club на набережной Обводного канала.

В прошлом году на концерт к аналогичному празднику муниципалитет потратил почти миллион рублей. Жители МО должны были посмотреть спектакль “Испанская баллада”, билеты на который купила администрация муниципалитета, но вместо постановки петербуржцев поздравили с праздником местные депутаты, а затем на сцене выступил Семен Стругачев с творческим вечером. 

Ранее муниципалитет потратил более 300 тысяч рублей на организацию карнавала на тему "Приключения барона Мюнхгаузена", который пройдет 7 сентября - за день до муниципальных и губернаторских выборов.

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13:04    
Приключения барона Мюнхгаузена - неплохой заголовок для статьи о невеликих делишках и комбинациях мелочного неудачника недотёпы-комбинатора.

Страница 1-ая (всего: 1)
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