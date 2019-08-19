Зюганов думает, что некто отгородил Путина от "нормального общения" с ним

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов продолжил начатую 17 августа на московском митинге тему некоего вмешательства США в отечественную политику и заговора против России. Помимо "заокеанских доброхотов", он также взволновался поведением президента Владимира Путина, который, как ему кажется, недостаточно внимания уделяет главным лицам федерального парламента. Виноват в этом, впрочем, судя по словам Зюганова, почему-то не сам Путин лично.

"Его отгородили (не знаю кто) от нормального общения с лидерами фракций Государственной Думы. Он обязан встречаться с нами, тем более в сложные минуты. И вырабатывать совместную политическую линию. Потому что его правительство с треском проваливает послание Президента", - говорится на сайте коммунистов.

В качества образца внутренней государственной политики он привел пример подавления китайскими властями знаменитых протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда против граждан вышли танки и были убиты сотни людей. Зюганов одобряет это уже хотя бы потому, что у некоторых протестующих были в руках американские флаги.