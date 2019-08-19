Новое дело Яшина вернули в ОВД на доработку

Троицкий суд Москвы возвратил дело, заведенное на политика Илью Яшина, обратно в полицию с тем, чтобы правоохранители устранили обнаруженные там недостатки, поделилась пресс-секретарь инстанции Ксения Алексеева.

Яшина вновь задержали накануне, 18 августа, сразу на выходе из спецприемника, где он отбывал уже второй административный арест за призывы выйти на акции протеста в Москве. На сей раз на незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП за воззвания посетить протестное мероприятие на Трубной площади 18 июля.

Яшина, как и других лидеров московского протеста, включая Алексея Навального, задержали за призывы к выходу на одну из многочисленных несанкционированных акций, проводимых в поддержку десятков независимых кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму. В заключении политик провел двадцать суток.