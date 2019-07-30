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12:55

Илье Яшину добавили ещё 10 суток ареста

фото ЗакС политика Илье Яшину добавили ещё 10 суток ареста

Оппозиционеру Илье Яшину, отправленному накануне, 29 июля, на 10 дней в спецприемник, суд добавил ещё 10 суток к имеющемуся сроку, известил политик у себя в Facebook.

Он пояснил, что в материалах его дела, которое рассматривалось сегодня, неожиданно появился некий диск с видеозаписью, ознакомиться с которой ни Яшину, ни его адвокату не дали.

"Я смотрю на всю эту судебную клоунаду с улыбкой. «Бешеный принтер» выдает одно судебное постановление за другим, но я уверен — эти нервные потуги власти только убеждают общество в нашей правоте", - констатировал он.

29 июля московские суды, помимо Яшина, также отправили под арест независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Константина ЯнкаускасаИвана Жданова, Александра Соловьева. Заседание по делу Дмитрия Гудкова перенесено на 30 июля. Всем инкриминировали организацию и призывы к участию в несанкционированном митинге.

Протестная акция в Москве за допуск независимых кандидатов до участия в выборах 27 июля сопровождалась жестокими задержаниями. "ОВД-Инфо" извещало, что число задержанных превысило 1300 человек. Поступало множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.

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13:07    
Прекрасная новость!!! Власти надо во благо России и россиян усиливать и расширять репрессии против прозападных ненавистников  нашего Отечества, РУССКОГО МИРА, русского народа!!! Здоровое российское общество ждёт их от Путина уже давно! Всю прозападную "пятую колонну" надо целенаправленно мочить в сортире! За работу, друзья!

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