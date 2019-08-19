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18:50

Столичные госучреждения пояснили свои исковые претензии к организаторам протестов 27 июля

фото ЗакС политика Столичные госучреждения пояснили свои исковые претензии к организаторам протестов 27 июля

Государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" желает, чтобы организаторы протестов 27 июля возместили ему траты на замену кустов, содержание тротуаров и уборку дорожные указателей, информирует у себя в Telegram-канале "Правозащита Открытки".

Общий ущерб от акции ГБУ оценило в 11,5 млн рублей. Так, чиновники требуют 435,5 тысяч рублей за "дополнительные мероприятия по санитарному содержанию объектов", где проходило мероприятие; 235,5 тысяч рублей - за выделение 20 грузовиков для обеспечения общественного порядка, а также 10,7 млн рублей за повреждение "малых архитектурных форм и элементов обустройства дорожного движения".

Также "Мосгортранс" хочет возместить 1,2 млн рублей за "задержку движения маршрутного транспорта" из-за перекрытия дорог демонстрантами.

Помимо обозначенных госучреждений с иском о возмещении материального ущерба обратился в суд владелец ресторана "Армения" на Тверской улице. После того, как он отказался пускать к себе протестующих, пользователи Facebook "обрушили" его рейтинг, принявшись оставлять негативные отзывы о заведении.

Напомним, ответчиками в разбирательстве выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Всех их обязали 22 августа прийти в Коптевский районный суд "на беседу".

Напомним, не так давно Петербурге завершился суд по громкому делу о "вытоптанных газонах". После акции "Он нам не царь", прошедшей 5 мая 2018 года, городская прокуратура заявила, что демонстранты причинили серьёзный урон траве, цветам и кустарникам в Александровском саду, оценив затраты на их восстановление в 10 млн рублей. Интересно, но единственными ответчиками по делу проходили координаторы штаба Навального Денис Михайлов и "Весны" Богдан Литвин, которых признали организаторами протеста. В ходе длительного процесса сторона обвинения пошла "на уступки" и снизила заявленную сумму до 7,3 млн рублей, после чего суд окончательно признал активистов виновными в инкриминируемом им деянии.

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21:10    
Гоп-стоп по-путински.

21:02    
20:53. Кончай базар! Деньги на стол! А то сумма может возрасти!

20:53    
А с пешеходов они собрать деньги не хотят? Что касается транспорта, то митингующие его не заказывали. За охрану правопорядка ОМОН зарплату получает из налогов тех же митингующих. Такое количество охранников митингующие тоже не приглашали. Пусть полиции зарплату платит работодатель и тот кто  заставлял их кучковаться в одном месте,  вытаптывать газоны и мусорить. Митингующие не нарушали ПДД и по газонам не бегали. Наличие кустов, качества содержания тротуаров ещё надо доказать. А то эти казнокрады  сто лет тротуары не ремонтировали и кусты не сажали, а теперь хотят растрату бюджетных средств прикрыть за чужой счёт.
Сейчас каждая шавка начнёт в угоду власти деньги трясти с "назначенных организаторов". Позор!

19:17    
Обязательно в судебном порядке надо содрать эти 13 миллионов убытков с организаторов массовых беспорядков в Москве! К примеру, принудительно выселить Навального с его квартиры, которую продать и на вырученные деньги возместить убытки бизнесу!

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