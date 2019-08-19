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18:59

В Минтрансе не знают, как справиться со столкновениями птиц и самолетов

фото ЗакС политика В Минтрансе не знают, как справиться со столкновениями птиц и самолетов

Инцидент с экстренной посадкой самолета, летевшего из Подмосковья в Крым и связанный с попаданием птиц сразу в два двигателя, прокомментировали в Министерстве транспорта. По словам заместителя профильного министра Александра Юрчика, с проблемой невозможно справиться полностью, а от такого рода случаев никто застрахован быть не может.

"Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц", - приводит его слова "Интерфакс".

Чиновник утверждает, что какие-то меры безопасности возможно принимать только в пределах взлетно-посадочной полосы, а на большой высоте гарантии того, что столкновения не будет, исключены.

Экстренная посадка лайнера Airbus A321 состоялась 15 августа. Пилотам удалось призмелиться на кукурузном поле в относительной близости от аэропорта. Из 234 людей, присутствовавших на борту, пострадало 23 человека и никто не погиб. Членов экипажа представили к государственным наградам.

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21:01    
Надо меньше со стерхами летать, а решать проблемы в государстве.

20:59    
А 16 августа такой же случай, только не в кукурузу приземлились, а сели на аэродроме. Не слишком ли часто птицы стали попадать в двигатели? Развели свалки вокруг аэродромов, вот птицы и размножаются. Если аэропорт не может гарантировать безопасность пассажиров, то его надо закрывать или менять начальство. Можно ещё на ночные полёты перейти, когда птицы спят :)

19:33    
Во всем виноваты ЧАЙКИ!!!

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