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Муниципал

19:15

Кандидата в мундепы вызвали в суд из-за перехода дороги у администрации Выборгского района

фото ЗакС политика Кандидата в мундепы вызвали в суд из-за перехода дороги у администрации Выборгского района

Кандидата в муниципальные депутаты от «Яблока» в МО «Сампсониевское» Владимира Первовского вызвали в Выборгский районный суд. Об этом выдвиженец сообщил в социальных сетях 19 августа. 

Как написал Первовский, его вызвали в суд из-за перехода улицы перед администрацией Выборгского района. Тогда желающие стать мундепами, у которых ИКМО не принимала документы, организовали флешмоб по постоянному переходу дороги. 

Заседание Первовского назначено на 10:00 часов 20 августа, сообщил кандидат. Он также добавил, что дело заведено по статье 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). По этой статье можно получить арест до 15 суток, отметил кандидат в мундепы.

Напомним, кандидаты в мундепы переходили непрерывно переходили дорогу у администрации Выборгского района 29 июня. Полиция задержала трех выдвиженцев. Одного из них оштрафовали на 20 тысяч рублей, дела остальных вернули в полицию. Речь идет о Первовском и Наталье Бариновой. 

 

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